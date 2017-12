Cafu fica na Roma até 2005 O lateral direito Cafu antecipou a renovação de seu contrato e deverá permanecer na equipe da Roma até 2005, segundo informa o diário esportivo La Gazzetta dello Sport em sua edição desta terça-feira. O contrato do jogador terminaria no final de 2003 mas, segundo o jornal, o brasileiro aceitou uma pequena redução do salário em troca de um compromisso mais longo. O acordo deve ser assinado nos próximos dias, antes da viagem de Cafu ao Brasil para as festas de final de ano. Na temporada passada o lateral ameaçou abandonar o clube, para onde se transferiu em 97. Dizia estar sendo perseguido por torcedores racistas. Quando terminar o novo contrato, Cafu estará com 34 anos e prestes a encerrar a carreira.