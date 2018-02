Cafu garante que volta antes do prazo dos médicos Lateral-direito do Milan e capitão da seleção brasileira, Cafu será submetido na manhã desta quinta-feira a uma artroscopia ? intervenção para recompor o menisco interno do joelho esquerdo. A cirurgia está marcada para acontecer no Hospital Pasteur, no Méier, zona norte do Rio, e será coordenada pelo chefe da equipe médica da seleção, José Luís Runco. Cafu ficará um dia internado e a previsão é que retome as atividades de campo em três semanas e meia. No sábado, Runco vai trocar o curativo no joelho do jogador, que embarcará no dia seguinte para São Paulo. ?Estou pensando positivo. A artroscopia é algo simples e o tempo máximo de recuperação é de 30 dias. Tenho certeza de que vou estar curado bem antes disso?, disse Cafu, ao chegar nesta quarta-feira a São Paulo. Cafu também agradeceu o apoio do técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, pelas palavras de incentivo nos últimos dias, em que garantiu a presença do lateral no time titular do Brasil. ?A cirurgia não vai atrapalhar a minha preparação para a Copa do Mundo. Ao contrário, vai me dar mais força ainda para voltar mais forte?, prometeu o jogador. A partir de domingo, Cafu ficará sob os cuidados do fisioterapeuta da seleção e do São Paulo, Luís Alberto Rosan. Trabalhará em bicicletas ergométricas no centro de treinamento do clube paulista e, numa segunda fase, em caixas de areia. A cirurgia começará às 10 horas e deve durar no máximo uma hora, de acordo com Runco. ?O prazo de recuperação, em geral, é de menos de um mês. O Cafu tem a seu favor uma saúde invejável, um vigor físico muito bom e a força de vontade para voltar logo a jogar futebol?, contou o médico.