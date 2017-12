Cafu iguala recorde de jogos pelo Brasil em Copas Ao começar a partida contra a Austrália neste domingo, pela segunda rodada da primeira fase da Copa do Mundo, o lateral-direito Cafu igualou uma marca histórica: ele é, junto com os ex-jogadores Taffarel e Dunga, o atleta com mais partidas pela seleção brasileira no torneio. São 18 jogos e quatro Mundiais (1994, 1998, 2002 e 2006). "Tenho o futebol no sangue e, mais que minha carreira, é minha grande paixão. Chegar a essa marca em Copas do Mundo me orgulha e me deixa ainda mais motivado para atingir novas metas", disse o capitão da seleção. Esta marca, atingida aos 36 anos, pode ser maior se ele estiver em campo nos próximos cinco jogos (caso o Brasil chegue à final). Mesmo assim, o lateral-direito chegaria a 23 partidas e ainda ficaria a dois jogos do alemão Lotthar Matthäus, dono da maior marca, com 25 presenças nas Copas do Mundo de 1982, 86, 90, 94 e 98. Cafu agora tem marcas impressionantes com a camisa do Brasil. São 147 jogos disputados, com 90 vitórias, 38 empates e 19 derrotas. Os gols, por outro lado, é que são escassos: apenas cinco. Ele estreou na seleção em 12 de setembro de 1990, na derrota por 3 a 0 para a Espanha, e tem como principais títulos duas Copas do Mundo (1994 e 2002), duas Copas América (1997 e 1999) e uma Copa das Confederações (1997).