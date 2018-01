Cafu já acertou a ida para o Milan Cafu desembarcou nesta quarta-feira no Brasil para passar as férias. Quando retornar à Itália, já será como jogador do Milan. Na terça-feira, o lateral brasileiro fez exames médicos no clube campeão da Europa e deixou tudo acertado para assinar contrato por dois anos. Mas a transferência só deverá ser anunciada oficialmente depois do dia 30, quando expira o pré-contrato que ele tinha assinado com o Yokohama Marinos, do Japão. O lateral está tentando chegar a um acordo com os japoneses para ser liberado do pré-contrato. Ele aceitaria até pagar uma indenização ao clube - nesse caso, com certeza o dinheiro seria bancado pelo Milan, que não precisará pagar nada para a Roma pela transferência porque Cafu estará livre a partir de 30 de junho. "O Milan nunca escondeu o interesse por Cafu. Esperamos fechar o acordo, mas ainda não podemos saber quando isso será possível", afirmou o ex-jogador Leonardo, que hoje integra o quadro de dirigentes do clube de Milão. O namoro do Milan com Cafu começou no início de março. A experiência do brasileiro - que jogou seis temporadas na Roma -, o custo zero da operação e a carência do elenco na lateral-direita encorajaram o clube a não deixar escapar a chance de contratá-lo. A contratação de Cafu não fecha as portas para a chegada de outro jogador extra-comunitário - sem nacionalidade de um dos integrantes da União Européia. A nova legislação italiana estabeleceu que os clubes da Série A só podem contratar um extra-comunitário por temporada, desde que negociem um dos extra-comunitários do elenco para abrir a vaga. Mas Cafu não será considerado um "novo" extra-comunitário, porque já está na Itália há seis anos. A pré-temporada do Milan começará dia 19 de julho, quando os jogadores se reapresentarão no Centro de Treinamentos de Milanello. A volta aos treinos estava marcada para o dia 15, mas o vice-presidente Adriano Galliani deu mais quatro dias de folga aos jogadores como prêmio pela conquista da Copa da Itália. O clube já tem dois amistosos acertados para julho, ambos nos Estados Unidos. Dia 25 jogará em Cleveland contra o Celtic, o time escocês que perdeu a final da Copa da Uefa para o Porto. Cinco dias depois, o jogo será em Washington contra o Barcelona. O primeiro compromisso oficial será dia 24 de agosto: a decisão da Supercopa Italiana contra a Juventus. O jogo esteve perto de ser confirmado para Trípoli, na Líbia, mas houve uma reviravolta e é quase certo que será em Nova York.