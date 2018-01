Cafu participa de mais um projeto social Cafu está engajado em mais um projeto social. Desta vez, o capitão da seleção pentacampeã mundial será padrinho do programa Super Bola, do empresário Abílio Diniz, presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar. Com o slogan ?Formando craques em todas as posições da vida?, o projeto pretende trabalhar com meninos carentes na capital, Grande São Paulo, Baixada Santista e algumas cidades do interior paulista. O lançamento do programa aconteceu nesta quarta-feira, no prédio do Grupo Pão de Açúcar, nos Jardins. ?Foi uma maneira de agradecer a Deus tudo o que me deu?, declarou Abílio Diniz. A escolha de Cafu como padrinho da campanha se deu pelo envolvimento que o jogador tem com causas sociais, como a Fundação Cafu, no Jardim Irene, zona sul de São Paulo. ?É um projeto sério, e eu tenho muito orgulho de participar. Falaremos da importância da Fundação Cafu para o Jardim Irene?, disse o lateral-direito, que na próxima temporada jogará no Milan. O passo inicial do programa é um campeonato de futebol chamado Supercopa CompreBem. Participarão 2304 garotos, entre 15 e 17 anos. Após a disputa, 60 atletas serão selecionados e encaminhados ao Centro de Treinamentos Pão de Açúcar, que será construído perto da Marginal Pinheiros, próximo à Ponte do Morumbi. Outros 100 seguirão o caminho do empresário Abílio Diniz, participando de cursos de iniciação profissional, ligados à área do comércio varejista. Todo o projeto será feito com recursos do Grupo Pão de Açúcar, e também de algumas parcerias. A Brunoro & Cocco Sport Business, de José Carlos Brunoro, administrará o programa. A participação de Cafu será mais em razão da grande repercussão que causou o seu projeto social no Jardim Irene. Wellington de Moraes, de 13 anos, seu filho, será, ao lado do pai, o destaque do comercial da campanha, que começará a ser veiculado no fim de julho. As inscrições serão abertas em agosto, e a inauguração do CT em fevereiro de 2004. Após o lançamento, Cafu falou sobre a eliminação do Brasil da Copa das Confederações. ?Não adianta cobrarem o Parreira por três jogos. Ele ainda dará muitos bons resultados para a seleção. É um trabalho a longo prazo?, afirmou o jogador.