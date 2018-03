Cafu pode ser a novidade no Santos para o Brasileirão

Cafu poderá ser anunciado nesta semana como o principal reforço do Santos para o restante do Campeonato Brasileiro. Os dirigentes confirmaram neste sábado que o ex-jogador Milan está voltando ao Brasil, e que aceitou o convite para almoçar no complexo Modesto Roma - CT Rei Pelé, Hotel Recanto dos Alvinegros e Centro de Recuperação de Atletas - nos próximos dias, quando vai responder se aceita jogar pelo clube da Baixada Santista e quais são as suas pretensões salariais. Veja também: Para colombiano Molina, o São Paulo é favorito no Brasileirão Santos anuncia contratação do meia Robson, ex-Mogi Mirim Volante Hernanes ainda é dúvida para o clássico contra o Santos A idéia dos dirigentes é oferecer a Cafu um contrato por produtividade. Numa primeira etapa ele chegaria para suprir a falta de lateral-direito e, como não tem mais condições físicas para continuar sendo ala, o pentacampeão mundial poderá passar para o meio-campo se Rodrigo Souto realmente for negociado com o futebol europeu. Quanto à contratação de um novo técnico para o lugar do demissionário Emerson Leão, Capella repetiu que o Santos não tem pressa, mas confirmou que Paulo Autuori "está louco para deixar o futebol do Catar" e poderá ser o escolhido. O treinador do Al-Rayyan já teria até concordado com o salário de R$ 200 mil por mês que os santistas lhe oferecem. Cuca continua sendo o plano B.