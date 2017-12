Cafu pode trocar Roma pela Inter A Inter de Milão e a Roma estariam negociando uma troca que promete agitar o mercado italiano de futebol na temporada 2003 . Segundo o semanário italiano ?Controcampo? informa na edição que chegou às bancas nesta terça-feira, o lateral brasileiro Cafu poderá deixar a Roma em troca do colombiano Ivan Córdoba. Segundo o jornal, ?a Inter insiste em ter o lateral brasileiro e a Roma admite o negócio, desde que o zagueiro colombiano seja incluído na transação?. Para o ?Controcampo?, o técnico da Inter, o argentino Héctor Cúper, teria aprovado a contratação de Cafu. Aos 32 anos, Cafu disputa este ano sua sexta temporada na Roma e tem contrato com o clube até junho de 2003. Duas vezes campeão mundial com a seleção brasileira, Cafu conquistou um título da Liga Italiana e uma Supercopa Italiana. Córdoba, de 26 anos, está disputando sua quarta temporada na Inter. Ele tem contrato com o clube milanês até 30 de junho de 2005.