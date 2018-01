Cafu pretende jogar na Inglaterra Capitão da seleção brasileira pentacampeã mundial, o lateral-direito Cafu pode jogar na Inglaterra a partir da próxima temporada. Seu empresário, Ivano Antonelli, disse neste sábado em entrevista ao jornal italiano ?Gazzetta dello Sport? que o jogador já tem sondagens de times daquele país. O contrato de Cafu, de 33 anos, vence em junho de 2003 e a Roma já mostra que não quer seguir com o jogador, que deve se tornar dono de seu passe. O Arsenal, time dos brasileiros Gilberto Silva e Edu e adversário da Roma na Liga dos Campeões, declarou interesse pelo brasileiro. ?Ao lado do Manchester United, que tem a liderança de Beckham, o Arsenal está na ponta entre os melhores times da Inglaterra no momento?, disse Antonelli. O procurador falou que Cafu gostaria de passar alguns anos morando na Inglaterra com sua família: ?Ele diz que gostaria de viver uma experiência inglesa, inclusive para poder aprender perfeitamente uma língua que poderia ser de utilidade para todos seus familiares no futuro.? Antonelli, porém, não descarta a possibilidade de o brasileiro seguir na Itália, desde que fora da Roma e em um clube grande. A Internazionale de Milão também sondou o brasileiro. Unanimidade na posição de lateral-direito para a seleção, Cafu passou a ser criticado em Roma depois que voltou da Copa do Mundo. A campanha da Roma na temporada também não é das melhores. O time, que foi campeão italiano na temporada 2000/2001 e brigou pelo título na seguinte até a última rodada, ocupa a oitava colocação da competição, com 23 pontos, dez a menos que os líderes Milan e Inter. ?Depois de cinco temporadas em altíssimo nível, Cafu está pagando o preço de ter jogado a Copa até a última partida. Mas o Campeonato Italiano ainda não acabou e ainda há tempo para recuperação?, disse Antonelli.