Cafu prevê recuperação rápida e diz que jogará na Copa Mesmo preocupado com a artroscopia que fará no joelho direito, na quinta-feira, no Rio de Janeiro, o lateral-direito Cafu, do Milan e da seleção brasileira, garantiu, nesta terça, que terá uma rápida recuperação e que estará na Copa do Mundo, em junho, na Alemanha. ?Estarei bem no Mundial porque jogarei menos partidas até lá do que outros jogadores. Isso me permitirá estar inteiro para a competição?, disse o jogador, em entrevista à rádio Jovem Pan. Cafu se inspira no exemplo do atacante Ronaldo, em 2002, antes da Copa do Mundo no Japão e na Coréia do Sul, para ter confiança no sucesso de sua recuperação. ?Em 2002, o Ronaldo também jogou pouco no começo do ano por causa de uma lesão e chegou na sua melhor forma física no Mundial?, contou. A lesão no joelho direito de Cafu aconteceu num treino do Milan, na semana passada, antes de uma partida pelo Campeonato Italiano. Mesmo de fora, o lateral tem a confiança do treinador da seleção, Carlos Alberto Parreira, que convocou Maicon (Monaco-FRA) para seu lugar no amistoso contra a Rússia, no próximo dia 1.º, em Moscou.