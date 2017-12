Cafu quer polêmicas de lado e concentração na estréia Assumindo a condição de capitão da equipe brasileira, o lateral-direito Cafu pediu a todos, durante a entrevista deste sábado, que esquecessem das polêmicas e se dedicassem à preparação para o primeiro jogo da Copa. "É hora de deixar os problemas de lado e focarmos a atenção na estréia", avisou o jogador. Jogador mais velho da seleção - acabou de completar 36 anos -, Cafu tratou de colocar um ponto final da polêmica entre Ronaldo e o presidente Lula. "Isso já acabou, passou", garantiu o lateral. Para Cafu, o trabalho de preparação foi bem realizado e o momento é de pensar no jogo contra a Croácia - terça-feira, em Berlim. Segundo ele, o início dos jogos aumenta a ansiedade de todos os jogadores. "Treinamos bastante e estamos prontos. Agora o que queremos é jogar", explicou. Concordando com a opinião do capitão, o Ronaldinho Gaúcho foi categórico: "Estamos bem preparados e temos tudo para fazer uma boa estréia".