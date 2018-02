Cafu recebe alta e sai caminhando do hospital no Rio Um dia após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo, o lateral-direito Cafu recebeu alta na manhã desta sexta-feira e já deixou o hospital, na zona norte do Rio de Janeiro, caminhando sem a ajuda de muletas. O jogador do Milan e da seleção brasileira foi direto para um hotel na Barra da Tijuca, onde descansará durante o final de semana. Além da artroscopia, Cafu aproveitou para fazer outras duas intervenções cirúrgicas: uma operação de desvio de septo nasal e extração das amígdalas. A previsão dos médicos é de que o lateral inicie a fisioterapia já na próxima segunda-feira. A volta aos treinamentos com bola deverão acontecer dentro de um mês.