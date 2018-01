Cafu reclama da postura da seleção na derrota para a França O capitão Cafu reclamou da falta de disposição do Brasil na derrota para a França, por 1 a 0, neste sábado, em Frankfurt, pelas quartas-de-final da Copa Mundo. O jogador também elogiou a postura francesa no jogo. "Faltou um pouco mais de disposição. A França marcou muito bem a seleção brasileira, principalmente nas laterais e não deixou o time jogar. Saímos da competição com gol de bola parada", lamentou o lateral. "Tinha a sensação de que poderíamos resolver de uma hora para outra. Perdemos, sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer. Mas a gente mais ganhou do que perdeu e tem que dar ênfase a isso. Dói sair da competição, é uma seleção que fica marcada porque tirou o Brasil de novo", continuou Cafu, que reclamou da falta de tempo de preparação e evitou criticar o "quadrado mágico". "Talvez se tivéssemos um pouco mais de tempo para trabalhar, entrosamento, toque de bola, às vezes encontra quem não deixa jogar. Não podemos falar em erros somente quando a seleção foi desclassificada, antes todo mundo elogiava o quadrado, não tem que falar disso," comentou o lateral. Cafu elogiou o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho e inocentou o jogador de culpa pelo fracasso do Brasil no Mundial. "O Ronaldinho é um grande jogador, mas criaram muita expectativa sobre ele. De repente ele tinha que passar o pé em cima da bola ou fazer alguma gracinha em qualquer lance. Copa é um torneio grande e não dá para fazer estas coisas sempre."