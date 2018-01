Cafu recusa renovação com a Roma O brasileiro Cafu recusou proposta da Roma, da Itália, para renovar seu contrato por mais dois anos, aumentando a chance do lateral se transferir para o Milan na próxima temporada. Cafu, que atua na Roma desde 1997, é um dos jogadores mais bem pagos da Itália, com salário superior a dois milhões de euros por ano. O substituto de Cafu poderá ser Mancini, ex-Atlético Mineiro, atualmente no Venezia, da Itália.