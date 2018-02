Cafu sai em defesa do amigo Ronaldo

O principal assunto na sede da concentração do Milan em Yokohama, no Japão, continua sendo as condições físicas do atacante Ronaldo, e desta vez quem saiu em defesa do craque foi o lateral-direito Cafu, que como todos os outros brasileiros do time, está muito próximo do jogador neste momento. "Esperamos que consiga estar pronto o mais cedo possível, mas a decisão de quando poderá voltar a jogar será mais dele do que da equipe médica", afirmou Cafu em declarações à televisão italiana Sky. "Vejo que ele está muito bem, com muita vontade, não vê a hora de voltar a jogar e treinar com o resto da equipe", continuou Cafu. O adversário do Milan na semifinal do Mundial de Clubes do Japão, conforme foi definido ontem, serão os japoneses do Urawa Red Diamonds, que venceu o time iraniano Sepahan na primeira fase do torneio. "Devemos respeitar qualquer time que enfrentamos, até porque em campo pode acontecer um pouco de tudo", disse Cafu, único jogador a ter participado deste torneio com um time sul-americano, o São Paulo, e um europeu. "Nós entraremos em campo procurando jogar o nosso jogo sem olhar os adversários", concluiu. Nesta quarta-feira ocorre a primeira semifinal do torneio, entre Boca Juniors, campeão da Libertadores da América, e o Etoile du Sahel, da Tunísia. Na quinta-feira é a vez do Milan enfrentar os donos da casa.