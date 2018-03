Cafu se despede do Milan, mas deixa filho no clube italiano

O veterano lateral Cafu, de 37 anos, que se despediu do Milan na vitória neste domingo sobre a Udinese por 4 a 1, disse que ainda não sabe se vai continuar no futebol, mas espera que seu filho possa seguir a carreira. "Existe a possibilidade, sem dúvida. Quem sabe ele [Wellington, de 17 anos] não possa se tornar um grande campeão do mundo. Isso me deixa muito feliz, já que o meu filho adora futebol, é um bom jogador, e eu espero que ele possa seguir a carreira do pai", declarou Cafu ao site oficial do Milan. De acordo com a diretoria do clube, o filho de Cafu seguiria por mais dois ou três anos nas categorias de base para, então, firmar-se como jogador profissional. Em relação à sua despedida, o lateral disse que "chegou o momento de partir. É triste, duro, mas sabia que mais cedo ou mais tarde chegaria a hora de voltar para casa, de voltar para o Brasil, não sei se lá continuarei a jogar ou se vou abandonar definitivamente". Sobre seu futuro no Brasil, o capitão do penta na Copa de 2002 disse que "tem dois clubes em vista e vamos ver o que vai ser melhor para o futuro do Cafu", concluiu o jogador.