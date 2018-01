Cafu sonha em jogar sua quarta Copa O discurso de toda a comissão técnica da seleção para tentar motivar os jogadores para a disputa das eliminatórias do Mundial de 2006 é centrado numa só palavra: ambição. Exatamente o que não falta a Cafu, confirmado como capitão da seleção por Carlos Alberto Parreira. Aos 33 anos, diz estar em ótima forma física, embora admita que precisa de um trabalho especial para não ser superado pelos mais jovens. "Quero igualar o número de Copas do Mundo do Pelé, quatro, e aumentar o recorde de jogos pela seleção", comentou Cafu, que já atuou 121 vezes pela equipe. Ele contou que passou a ser mais conhecido no mundo inteiro depois do gesto de erguer a taça do Mundial de 2002, no Japão, declarar o amor pela mulher e homenagear o bairro em que viveu a infância, Jardim Irene, em São Paulo. "Sinto que o respeito e o reconhecimento aumentaram. Em qualquer país para o qual viajo, as pessoas apontam pra mim e dizem: ´é o capitão da seleção brasileira´. Como posso pensar em largar a seleção?" Cafu associou os maus resultados da equipe, desde o Mundial, ao pouco tempo de trabalho para amistosos e Copa das Confederações. Sobre a confiança de Parreira, por ter mantido com ele o posto de capitão do time, disse que vai continuar orientando os colegas dentro e fora de campo, apesar de o trabalho ser minimizado pela experiência profissional da equipe. "Não vou xingar ninguém. Aliás, com um grupo tão maduro, só deve restar a mim ´tirar a moedinha´ para ver em que lado de campo vamos jogar."