Cafu tem propostas fora da Itália Cafu terá um novo clube no segundo semestre. O lateral-direito da Seleção Brasileira foi comunicado pela direção da Roma que o clube não tem interesse na renovação de seu contrato, que termina em 30 de junho. Já apareceram os primeiros interessados no jogador, que completará 33 anos no mês seguinte ao término de seu contrato. O Arsenal, da Inglaterra, já teria feito uma oferta a ele de US$ 1,8 milhão por ano durante três temporadas. Os espanhóis La Coruña e Barcelona e o Fenerbahce da Turquia são outros possíveis interessados no capitão da Seleção Brasileira. Único jogador a disputar três finais de Copa do Mundo, Cafu está há cinco anos na Roma. Foi um dos destaques na campanha de 2001, quando a equipe conquistou o título italiano depois de 18 anos. Mas suas últimas atuações têm sido criticadas pela torcida.