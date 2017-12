Cafu tenta animar Ronaldo e diz que ele será decisivo O lateral-direito Cafu disse nesta quarta-feira que conversou duas vezes com Ronaldo depois da partida contra a Croácia, e está convicto de que o atacante vai recuperar a boa forma e ajudar a seleção brasileira na Copa do Mundo, depois da péssima atuação no jogo de estréia. "Disse a ele que ele era um vencedor, um campeão, e que ele vai dar a volta por cima", contou o capitão da seleção, antes de sair do hotel para um passeio com o zagueiro Cris - a seleção está de folga nesta quarta-feira. Segundo Cafu, as conversas com o camisa 9 foram na noite de terça-feira, logo após o jogo, e na manhã desta quarta, ainda no hotel. "Ele ficou chateado por ter sido substituído, mas vai ser decisivo para nós na Copa", completou Cafu. Ronaldo deixou o hotel logo depois de Cafu, mas não parou para conversar com os repórteres. Estava com o semblante tranqüilo e entrou num carro com motorista para se encontrar com familiares. A postura do capitão simboliza o espírito da seleção desde o apito final do mexicano Benito Archundia, que determinou a vitória brasileira por 1 a 0: blindar Ronaldo das críticas que choveram por todo o mundo. Ainda no Estádio Olímpico de Berlim, o técnico Carlos Alberto Parreira garantiu que Ronaldo está escalado para o jogo de domingo, contra a Austrália, em Munique, às 13 horas (de Brasília). Kaká, o astro da vitória brasileira, também saiu em defesa do atacante. "O próprio Ronaldo falou, em entrevistas, que não está 100%. Vamos esperar que o Ronaldo se torne o Ronaldo a que estamos acostumados a ver", disse, também no Estádio Olímpico. A folga da seleção acaba às 22h30 desta quarta-feira (17h30 de Brasília), horário previsto para a reapresentação no hotel Kempinski, em Königstein. Na quinta, serão retomados os treinos para a partida contra a Austrália - uma vitória, dependendo do resultado do jogo entre Japão e Croácia, no mesmo dia, às 10 horas (de Brasília), em Nuremberg, pode garantir a classificação brasileira para as oitavas-de-final.