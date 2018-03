Cafu vê Neymar com mais obrigações no PSG e o projeta como craque do Mundial

Pentacampeão mundial com a seleção brasileira, o ex-lateral-direito Cafu mostra otimismo quando o assunto é Neymar. O ex-jogador acredita que a mudança do Barcelona para o Paris Saint-Germain fez bem ao atacante e o projetou como possível craque da Copa do Mundo que será realizada na Rússia.

"O Neymar sabe que é a oportunidade que vai ter de demonstrar para todo mundo o que pode fazer. Em 2014, ele teve a contusão que o atrapalhou, mas este ano será diferente. Ele vem em uma ascensão grande e tenho certeza que o futebol dele vai crescer ainda mais e será fundamental para a seleção brasileira", disse o ex-lateral-direito, em entrevista realizada em Mônaco, onde será realizado a entrega do Prêmio Laureus. Cafu é um dos membros da academia que entrega a premiação. A Chapecoense concorre em duas categorias neste ano.

Ao ser questionado se Neymar fez uma boa escolha ao trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, Cafu se esquivou e comentou que só o jogador poderia responder a essa questão. Entretanto, explicou que no clube francês o atacante brasileiro tem maiores possibilidades de crescimento.

"A gente sabe que a estrela no Barcelona é o Messi. No Barcelona, ele não teria como se destacar, pois por mais que fizesse, teria uma outra estrela maior. Hoje ele é quem tem a responsabilidade de classificar o time nas competições e levar o PSG para coisas grandes", comparou.

Cafu ainda disse não estar preocupado com a possibilidade da lesão que Neymar sofreu - no tornozelo - no fim de semana. Ele pensa que isso não atrapalhar o jogador na Copa do Mundo. "Está longe da Copa ainda e não me parece que foi nada muito grave. Talvez até ele consiga voltar para o jogo com o Real Madrid, pela Liga dos Campeões. Acredito que o Naymar vai voltar e, se jogar, o PSG ainda tem boas chances de classificação", apostou. No primeiro jogo das oitavas de final, na Espanha, o Real Madrid venceu de virada por 3 a 1. O confronto da volta está marcado para o dia 6 de março, em Paris.