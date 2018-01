Cafu vira problema para Felipão No mesmo dia em que anunciava a convocação dos jogadores que atuam no Brasil, o técnico Luiz Felipe Scolari ganhou um problema para escalar a seleção brasileira. O lateral-direito Cafu, que joga na Roma e é um dos titulares de Felipão, foi operado nesta terça-feira e só deve voltar aos treinos dentro de 10 dias. Com isso, ele perderia o amistoso do Brasi contra Panamá, dia 9 de agosto, e teria muito pouco tempo para se preparar para a partida com o Paraguai, dia 15, pelas Eliminatórias da Copa de 2002. Cafu tinha sido operado há cerca de um mês, no Brasil, para corrigir um problema no septo nasal. A cirurgia realizada nesta terça-feira foi para retirar uma cartilagem que ficou no local. ?Ele teve uma série hemorragia nasal e foi preciso que ele voltasse para a Itália. Quando o examinamos, vimos que a sua capacidade respiratória tinha sido reduzida em cerca de 50%. Por isso, optamos por uma nova cirurgia para corrigir o problema?, explicou o médico Micozzi, que operou o lateral brasileiro.