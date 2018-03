Cafu volta a ser alvo da Justiça italiana A Justiça italiana retomou nesta quinta-feira o processo contra o lateral-direito Cafu, acusado de uso de passaporte falso quando ainda atuava pela equipe da Roma. Na manhã de hoje, o procurador Giovanni Malerba solicitou a reabertura das investigações, contra o brasileiro e mais sete pessoas, entre elas, o presidente do clube, Franco Sensi e o jogador argentino Gustavo Bartelt. O pedido do procurador foi feito no Tribunal de Apelação e contra a sentença do juiz de investigações preliminares Claudio Tortora, que havia absolvido os envolvidos. A ação judicial investiga supostas irregularidades na documentação apresentada pelo clube italiano, para conseguir a nacionalização dos dois jogadores. Cafu hoje atua pelo Milan, também da Itália.