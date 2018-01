Cai a popularidade dos "Ronaldos" Os brasileiros Ronaldo, do Real Madrid, e Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, perderam popularidade na Espanha, segundo os dados de junho de uma pesquisa realizada pela Havas Sports, empresa de patrocínio esportivo da MPG. Ronaldo, que em maio ocupava a segunda posição, com 21,88% dos votos, caiu para o sexto lugar (17,51%) em junho. Por sua vez, Ronaldinho Gaúcho, que no mês passado estava na terceira posição com 21,61% dos votos, caiu para o quarto lugar (18,48%). O tenista espanhol Rafael Nadal foi o atleta mais popular na Espanha em junho, com 46,34% dos votos. Depois aparecem o piloto de F-1, Fernando Alonso (41,88%) e o atacante Raul (23,43%). David Beckham é apenas o quinto (17,76%).