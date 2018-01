Cai número de estrangeiros na Itália O Campeonato Italiano já não é mais o paraíso dos estrangeiros. A queda nas fontes de receita dos clubes fez com que diminuísse a importação de talentos. Além disso, o fiasco da Squadra Azzurra na Copa do Mundo levou a federação de futebol local a impor limites à contratação de extracomunitários, como são conhecidos os atletas que não têm passaportes de países que pertençam à Comunidade Européia. O torneio de 2001-02 teve 199 atletas de fora. Esse número baixou para 161. As maiores colônias de estrangeiros se concentram na Udinese (18 jogadores) e na Inter (16, além do técnico argentino Héctor Cúper). O Bologna é o que tem menos: só 3. A novidade mais importante é Rivaldo, que o Milan contratou assim que foi dispensado pelo Barcelona. Em compensação, a grande baixa foi Ronaldo, que trocou a Inter pelo Real Madrid. O clube milanês tratou de compensar a perda do astro com a contratação de Crespo, argentino que era da Lazio e que vai jogar ao lado de Vieri. O Milan tem ainda Dida e Roque Júnior, outros integrantes da "família Scolari", e Serginho. A Roma aposta no capitão Cafu e manteve Lima, Emerson e Aldair. O zagueiro Antonio Carlos e o volante Marcos Assunção deixaram o clube. Situação indefinida é a de Eriberto. O atacante revelado pelo Palmeiras brilhou no Chievo, estava a um passo de ir para a Lazio até admitir que se chama Luciano e que tinha adulterado a idade. O negócio foi cancelado, o Chievo o inscreveu, mas não sabe se vai utilizá-lo. Eriberto/Luciano está no Brasil. Ro