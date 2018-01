Cai o primeiro técnico do Paulistão Após três rodadas disputadas, foi demitido o primeiro treinador do Campeonato Paulista. João Francisco foi dispensado pela diretoria do Ituano nesta segunda-feira, depois da segunda derrota consecutiva do time, sábado, por 2 a 1 para o Guarani. O novo treinador será o coordenador técnico Ruy Scarpino, que assume a equipe já nesta segunda-feira à tarde. Em três jogos no Paulsita, o Ituano venceu apenas na estréia: 2 a 1 sobre a Ponte Preta. Na segunda rodada, o time de Itu foi derrotado pelo União Barbarense, por 2 a 0. O presidente do clube, Oliveira Júnior, não ficou satisfeito com o rendimento da equipe, que é a atual campeã paulista, e optou por demitir o treinador. O substituto, Ruy Scarpino, comandou o Ituano na campanha do título paulista de 2002 e já teve várias passagens pela equipe em outras temporadas. Além de João Francisco, toda comissão técnica foi dispensada. Assim, o preparador físico Ortiz também está de volta ao clube.