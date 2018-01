Cai o primeiro técnico do Paulistão Caiu o primeiro técnico do Campeonato Paulista da Série A1. Depois de sofrer duas derrotas consecutivas na abertura do Paulistão, Márcio Rossini foi demitido pela diretoria nesta segunda-feira. O problema, agora, é encontrar um substituto tendo em vista que os di rigentes garantem que não podem e não farão alto investimento. Rossini perdeu para o Santos, por 1 a 0, em casa, na primeira rodada e domingo perdeu para o Santo André, por 3 a 1, no ABC. A diretoria promete apresentar o novo técnico nesta terça-feira. Entre os cotados estão Vágner Benazzi, ex-Brasiliense; Luis Carlos Martins, ex-Portuguesa e Santo André; e Rui Scarpino, ex-Ituano. O problema é convencer um deles a aceitar o salário oferecido pelo clube - que pode variar de R$ 5 mil a R$ 8 mil. Caçula do Paulistão, o Oeste entrou no campeonato com o claro objetivo de evitar sua volta à Série A2. As duas derrotas, no entanto, colocaram os dirigentes em estado de alerta.