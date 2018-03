Cai o último invicto da Série A2 Na abertura do returno da fase inicial do Campeonato Paulista da Série A2, neste sábado, caiu o último invicto da competição. Mesmo jogando em casa, no Estádio Limeirão, a Internacional foi surpreendida pelo Taubaté por 2 a 1. Apesar da derrota, o time limeirense ainda lidera o Grupo 2, com 17 pontos. O Taubaté, com 12 pontos, assumiu a vice-liderança. Clodoaldo e Fabiano, de falta, marcaram os gols que deram a primeira vitória ao time do Vale do Paraíba fora de casa. Maranhão, de cabeça, diminuiu para a Inter.