Cai o último invicto da Série B2 Caiu o último invicto no Campeonato Paulista da Série B2, a quinta divisão estadual. Nesta quarta-feira, o Águas de Lindóia, líder do grupo 1, perdeu para o Guaçuano por 1 a 0, em Mogi Guaçu. Faltando duas rodadas para a definição dos classificados, está tudo indefinido na chave. Águas de Lindóia e Jalesense lideram com 23 pontos, seguidos pelo Serra Negra, com 20. Pirassungunense, com 18, e Penapolense, com 17, ainda têm chances matemáticas de ficar entre os quatro primeiros colocados. Pelo grupo 2, o líder Itararé goleou o Guarujá por 5 a 0 e chegou aos 31 pontos. O Grêmio Barueri, com 25, também já está classificado. As outras duas vagas estão sendo disputadas por Elosport (19), Campo Limpo (17) e Joseense (15). O Guarujá, lanterna no grupo 2, já está rebaixado para a Série B3 em 2004. Na outra chave, dois times correm risco: Guaçuano e Radium. Confira todos os resultados desta quarta-feira: Jabaquara 2 x 0 Campinas, Campo Limpo 1 x 1 Grêmio Barueri, Pirassununguense 3 x 2 Serra Negra, Guaçuano 1 x 0 Águas de Lindóia, Jalesense 1 x 0 Penapolense, Radium 2 x 3 Lençoense, Joseense 1 x 1 Elosport e Guarujá 0 x 5 Itararé.