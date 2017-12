Cai o último invicto na Série B1 O equilíbrio no Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, ficou comprovado na vitória do Capivariano sobre o Ecus, por 2 a 1, neste domingo, em Capivari, até então o único invicto da competição. Até agora só os times da casa venceram em duas rodadas pela segunda fase, que é liderada pelo Primavera. Com esta vitória, o Capivariano quebrou o tabu de seis jogos sem vitórias sobre o time de Suzano e de quebra interrompeu a série invicta do Ecus, que não perdia há 15 jogos. À tarde, em Rio Claro, num jogo repleto de alternativas, Velo Clube e Primavera empataram por 3 a 3. Os outros dois jogos tinham sido realizados sexta-feira: Tupã 2 x 0 Batatais e Linense 3 x 0 Mauaense. Confira a classificação: 1) Primavera 4 pontos: 2) Ecus, Mauaense, Tupã, Batatais, Linense e Capivariano 3; 8) Velo Clube 1 ponto.