Cai último time invicto de São Paulo O último time invicto no futebol paulista caiu nesta quarta-feira à tarde após a realização da rodada do Campeonato Paulista da Série B-3, equivalente à sexta divisão. O Joseense, líder do Grupo 1, com 38 pontos perdeu para o Paulista de Caieiras, vice-líder com 32 pontos, por 4 a 1. O time do Vale do Paraíba era o último clube profissional invicto no Estado, que tem 107 clubes em atividade. No Grupo 2, o Comercial de Tietê assumiu a liderança isolada após empatar com o Corinthians B, em 2 a 2, mas garantir o ponto extra nos pênaltis (2 a 0). Corinthians e Pirassununguense são vice-líderes com 32 pontos cada. O jogo entre Catanduvense e Vocem foi cancelado por falta de médica, exigência do regulamento, o que deve fazer com que o time da casa perca os pontos. Apenas um jogo será disputado nesta quinta-feira, às 15 horas: Ponte Preta-Sumará X Amparo, em Sumaré. Este jogo foi transferido porque no mesmo local, nesta quarta-feira, houve o dérbi sub-20 que terminou igual: Ponte 2 X 2 Guarani. Resultados: Águas de Lindóia 1 x 0 Osan; Comercial Tietê (2) 2 x 2(0) Corinthians B; Elosport 4 x 2 Andradina; Gazeta 2 x 3 Montenegro; Grêmio Barueri 5 x 0 Jacareí; Guaçuano 1 x 0 Pinhalense; Iracemapolense (9) 2 x 2 (8) Pirassununguense; Itararé 0 x 1 Prudentino; Paulistano 3 X 1 União do Vale; Paulista de Caieiras 4 x 1 Joseense; Suzano 0 x 1 Serra Negra e Tanabi 3 x 0 Ranchariense. Classificação: Grupo 1 - 1 )Joseense 38 pontos; 2) Paulista de Caieiras 32; 3) Ponte Preta Sumaré e Guaçuano 28; 5) União do Vale e Amparo 25; 7) Jacareí 22; 8) Osan 21; 9) Ginásio Pinhalense 18; 10) Águas de Lindóia e Grêmio Barueri 17; 12) Paulistano 13; 13) Serra Negra 12; 14) União Suzano -5. Grupo 2 - 1) Comercial de Tietê 33; 2) Corinthians-B e Pirassunguense 32; 4) Montenegro 30; 5) Tanabi 27; 6) Elosport e Prudentino 25;8) Itararé 23; 9) Vocem 20; 10) Iracemapolense 19; 11)Andradina 17; 12) Gazeta 7; 13) Catanduvense -2; 14) Ranchariense -4.