Caicedo celebra confiança de Mano e sequência como titular do Cruzeiro

Contratado para esta temporada, o zagueiro Caicedo se estabeleceu rapidamente no Cruzeiro. Mesmo com a necessidade de adaptação ao futebol brasileiro, o equatoriano ganhou imediatamente a condição de titular e, com atuações seguras, conquistou a confiança do técnico Mano Menezes e da torcida.

"Fui muito bem recebido por todos, que me apoiam sempre, e já me sinto muito à vontade. Estou muito contente pelas oportunidades que estou tendo aqui, a cada jogo ganho mais confiança e quero agradecer ao Mano Menezes por isso. Nosso time começou muito bem a temporada e estamos trabalhando para crescer ainda mais de produção", declarou.

Já são seis partidas consecutivas como titular, e o zagueiro é o segundo do elenco com mais aparições no ano, atrás somente do goleiro Rafael. Se parece ser unanimidade no momento, Caicedo vê os outros zagueiros do elenco se revezarem ao seu lado. E ele garante não ter preferência por nenhum deles em especial.

"Já joguei com o Léo e com o Manoel, que são excelentes jogadores. Estou aprendendo muito com eles e me sinto feliz com isso. Eles me ajudam dentro e, fora de campo, conversam bastante comigo. E ainda tem o Murilo (Cerqueira) e o Dedé, que está voltando e é referência na equipe, experiente. O importante é que o nosso elenco é muito forte, muito qualificado, e todos os atletas estão muito bem preparados para jogar e manter o alto nível do time", considerou.