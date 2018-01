Caíco deve estrear domingo na Ponte A estréia do meia Caíco na Ponte Preta deve mesmo acontecer diante do São Caetano, domingo à tarde, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Como ele já está com a documentação liberada, tem mostrado boa forma física e o técnico Vadão pretende reforçar o meio-de-campo, as suas chances de jogar são grandes. Vadão admitiu que as condições são "todas favoráveis" para a estréia de Caíco. A idéia do treinador era aproveitá-lo, inclusive, na partida contra o São Paulo, domingo passado, no Morumbi, quando a Ponte acabou goleada por 4 a 1. Com a entrada de Caíco no time, a Ponte deve abandonar o esquema 4-3-3, que foi utilizado nos últimos três jogos: vitórias sobre o Coritiba e Botafogo-RJ e derrota para o São Paulo. Assim, o atacante Lucas deve deixar a equipe titular, que voltaria a atuar no 4-4-2. "O Caíco tem qualidade técnica e dinâmica de jogo, fortalecendo o meio-campo e até facilitando os atacantes", elogiou Vadão. "Cheguei em forma, treinei com o time e estou pronto para ser escalado", avisou Caíco, que estava atuando no Lugano, da Suíça, antes de ser contratado pela Ponte. A ausência no treino desta terça-feira foi o ala Elivélton, que deixou o gramado do Morumbi ainda no primeiro tempo do jogo com o São Paulo sentindo dores na perna esquerda. Mas exames de ressonância magnética não confirmaram nenhuma lesão grave e, provavelmente, ele participará da próxima partida. Caso não tenha condições, Eduardo entrará no seu lugar.