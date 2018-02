Caio acerta permanência no Botafogo O atacante Caio chegou ao Botafogo no meio da temporada, sob desconfiança da torcida. Terminado o Campeonato Brasileiro, o jogador ganhou a admiração de todos em General Severiano. E, nesta terça-feira, praticamente acertou a renovação do seu contrato até o fim de 2005. "Já tinha dado a minha palavra ao presidente Bebeto de Freitas e ao técnico Paulo Bonamigo que ouviria primeiro a proposta do Botafogo. Gostei do projeto e quero continuar. E há um interesse mútuo", declarou Caio. Bonamigo também acertou a permanência no comando da equipe por mais um ano. Agora, o volante Fernando e o zagueiro Scheidt vão começar a negociar a renovação de contrato com a diretoria do Botafogo.