Caio deve voltar ao time do Guarani O Guarani poderá ter um reforço para a partida do próximo domingo, em Campinas, contra o Americano, pela 7ª rodada do Torneio Rio-São Paulo. O experiente volante Caio, que esteve afastado do time por duas semanas devido a um estiramento muscular na coxa direita, está recuperado e já iniciou os treinamentos com bola. "Ficar fora é sempre ruim. Mas estou praticamente recuperado desta contusão e espero voltar ao time o mais rápido possível para ajudar a manter este bom momento", disse Caio, que já passou por vários clubes brasileiros, como Grêmio, Botafogo-RJ e Portuguesa. Caio não será o único reforço do Guarani no domingo. O meia Martinez, que não atuou diante do América por estar cumprindo suspensão, tem retorno garantido. Agora, o técnico Zé Mário estuda a melhor maneira de montar a equipe titular. Uma das opções é tirar o atacante Marcinho, que vinha jogando improvisado no meio-de-campo mas teve boas atuações. Outra alternativa é colocar o atacante Zé Afonso ou o volante Alexandre no banco de reservas.