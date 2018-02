Caio diz que está pronto para estrear no Palmeiras Ao contrário de Martinez, Leandro e Florentín, reforços que chegaram com maior badalação, mas ainda fora de forma, o meia Caio garantiu nesta quinta-feira que está pronto para estrear pelo Palmeiras já na próxima quinta-feira, contra o Paulista de Jundiaí, no Palestra Itália. Ex-Barueri e Internacional, Caio chegou na semana passada por empréstimo de um ano. Já até treinou como titular no time do técnico Caio Júnior, mas sua apresentação oficial tem sido adiada por supostos problemas burocráticos, segundo a assessoria de imprensa - apesar de o diretor de futebol Gilberto Cipullo garantir que o negócio está certo. Nesta quinta, Caio fez sua "apresentação extra-oficial" em entrevista à rádio Bandeirantes: "Sou um meia-atacante que chega por trás. Tenho bom arranque e gosto de enfiar a bola para os companheiros da frente." Comparado a Raí durante sua passagem pelo Inter - por causa da altura (1,86 metro) e do estilo de jogo -, Caio disse ainda que sempre sonhou em jogar "numa equipe grande de São Paulo, onde a vitrine para o futebol do exterior é maior".