Caio e Bota ainda discutem renovação A renovação de contrato do atacante Caio com o Botafogo se complicou nesta quinta-feira. A diretoria do clube informou que não aceitou a proposta inicial do jogador, feita durante uma reunião ocorrida na terça em General Severiano. Caio não contava com a recusa por parte dos dirigentes e admitiu estar chateado com essa indefinição sobre o seu futuro. Ele tem propostas de um clube de São Paulo - não revelou o nome - e do exterior. "Acho que tive uma boa parcela de contribuição na permanência do Botafogo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Esperava que pudesse passar meu Natal tranqüilo", desabafou o atacante. Mas ele não descartou a possibilidade de continuar no Botafogo em 2005. "Ainda acredito que vou chegar a um acordo, mas está demorando mais do que esperava. Tomara que até segunda-feira, tudo esteja resolvido", disse Caio.