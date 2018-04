Caio é dúvida, mas Palmeiras espera volta de quatro titulares na Libertadores

SÃO PAULO - Após a boa vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no último domingo, o Palmeiras se reapresenta nesta segunda-feira e já inicia a preparação para o jogo contra o Libertad, quinta, no Pacaembu, pela Copa Libertadores. O técnico Gilson Kleina começa a semana preocupado com a possibilidade de perder mais um jogador por questões físicas. O atacante Caio deixou a partida contra o rival de Campinas com dores na coxa direita e será reavaliado nesta segunda.

"É uma preocupação e espero que ele não tenha aberto o adutor (músculo), já que é uma opção para a Libertadores. Estava com receio de colocar o Vinícius, porque não temos muita opção", explicou o treinador.

Por outro lado, Henrique, Wesley, Valdivia e Kleber estão em fase final de recuperação de lesão e o quarteto tem boa chance de voltar ao time diante dos paraguaios, que lideram o Grupo 2 da Libertadores, com oito pontos, enquanto o Palmeiras é o segundo colocado da chave, com seis.