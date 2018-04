Caio é o novo reforço do Botafogo A diretoria do Botafogo anunciou nesta quinta-feira a contratação do meia-atacante Caio, que teve passagens por São Paulo, Flamengo, Fluminense, Grêmio e Inter de Milão, da Itália. O primeiro treino do atacante Ricardinho no Botafogo deixou o técnico Paulo Bonamigo contente. Recém-contratado ao Sport, ele se movimentou com desenvoltura e deu bons passes no coletivo desta quinta-feira, em Angra dos Reis. Além dele, a improvisação do lateral-esquerdo Jorginho Paulista no meio-de-campo agradou ao treinador. O meia Cassiano, de 28 anos, também entrou bem e deixou o treinador confuso para definir a escalação do Alvinegro no clássico contra o Vasco, domingo, no Maracanã. "Parecia que o Ricardinho estava há seis meses no clube. Se entrosou bem com os novos companheiros. Houve comunicação dentro de campo e foi bom para ele se familiarizar com o elenco", destacou Bonamigo, que comentou as alterações promovidas no treino. "Foram boas. A improvisação precisa um pouco de treino. Achei que o Jorginho Paulista se entendeu bem com Renatinho pela movimentação e por ter jogado livre para criar."