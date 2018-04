Caio e Ricardinho se acertam no Bota Os atacantes Caio e Ricardinho chegaram recentemente ao Botafogo, mas já conseguiram se firmar na equipe e foram muito importantes nos últimos jogos. Tanto que, receberam elogios do técnico Bonamigo e são esperança de vitória no clássico com o Fluminense, sábado, no Maracanã. "Eu tenho a técnica e ele, a velocidade. A gente se completa. Venho de trás e o Ricardinho arma as jogadas para mim. Há tabelas também e o importante é que cada um dá sua cota de contribuição para o Botafogo", revelou Caio, entusiasmado com o novo parceiro.