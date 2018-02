Caio é titular do meio-campo do Palmeiras no treino O meio-campista Caio conseguiu nesta sexta-feira a chance que tanto estava esperando: começou como titular do time do Palmeiras no treino coletivo realizado em Monte Sião (MG), onde o grupo está realizando a pré-temporada. O técnico Caio Júnior, com isso, reforça a criação de jogadas no meio e mantém a formação que vinha sendo utilizada no ano passado. A equipe que começou o coletivo é: Marcos; Paulo Baier, Dininho, Edmilson e Michael; Pierre, Francis, Wendel, Caio e Valdívia; Osmar. Nos treinos anteriores, Caio começou no time reserva e mudava de lado no segundo tempo, tendo atuações sempre elogiadas pelos companheiros e pelo próprio técnico. As outras opções já testadas no time nesta posição foram com Cláudio (atacante) e William (meia). Somente com a entrada de Cláudio é que a equipe mudava de esquema, jogando no tradicional 4-4-2. Em todas as outras, o time fica no 3-6-1. O time será testado no domingo, quando faz jogo-treino contra o Primavera, que está na Série A-3 do Campeonato Paulista. Os outros reforços contratados pelo Palmeiras continuam fora. Martinez, Leandro e Florentín, fora de forma, só devem estrear nas próximas rodadas. Já Edmundo e Nen, que estão desde a temporada passada, só devem jogar à partir da quinta rodada. Cristiano já fez exames O atacante Cristiano, último jogador contratado, fez os exames médicos nesta sexta-feira em São Paulo (SP) e deverá ser apresentado no sábado, quando passará a treinar com os novos companheiros.