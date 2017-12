Caio está voltando ao Flamengo O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Walter Oaquim, confirmou que o atacante Caio está negociando seu retorno ao clube. O jogador estava no Fluminense, mas foi dispensado há cerca de três meses, porque não vinha sendo aproveitado. De acordo com Oaquim, Caio se mostrou interessado em voltar ao clube. "Estamos conversando com ele e outros jogadores. Agora, ele precisa aceitar as condições salariais do Flamengo", disse Oaquim. Além de Caio, o Rubro-Negro vem negociando com o meia Roger, que ainda tem vínculo contratual com o Fluminense.