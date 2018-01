Caio finalmente renova com o Botafogo O atacante Caio vai permanecer no Botafogo em 2005. Após duas semanas de indefinições, ele acertou nesta quinta-feira a renovação de contrato por mais um ano e seguirá com a delegação na segunda-feira para Viña del Mar, no Chile, local da pré-temporada. O elenco treinará na cidade chilena por 10 dias. Caio chegou ao Botafogo no ano passado, num momento complicado. A pressão e a insatisfação da torcida eram enormes por causa do mau desempenho da equipe, que lutava para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro justamente no ano do centenário do clube. Em sua apresentação, cercada de desconfiança, prometeu apenas trabalho e dedicação. Mas ele cumpriu bem. Vieram também alguns gols e boas atuações. No fim, o Botafogo escapou do descenso e Caio tornou-se o novo xodó da torcida. Feliz com o fim das negociações, ele quer retribuir o carinho dos torcedores com títulos em 2005. "O Caio é bem-vindo por todos que gostam do Botafogo", declarou o presidente do clube, Bebeto de Freitas. Contratações - O volante Alisson, ex-Remo-PA, é o novo reforço do Botafogo para a temporada 2005. O jogador de 23 anos assinou contrato por dois anos e já treinou com o elenco nesta quinta-feira em General Severiano. O Botafogo também oficializou a contratação do lateral-esquerdo Marquinhos, ex-Náutico.