Caio Jr. culpa ´erros primários´ pela derrota em Goiânia

De nada adiantou os treinos durante a semana. Caio Júnior insistiu em corrigir as falhas do Palmeiras nas jogadas aéreas - o time sofreu gols pelo alto contra o Botafogo e contra o Cruzeiro. Mas neste domingo, contra o Goiás, o técnico viu sua equipe sofrer ser batida por mais duas vezes em bolas paradas. "Cometemos erros primários na marcação", lamentou Caio Júnior, que não contou com sua dupla de zaga titular, David e Dininho, suspensos. Nem e Edmílson não conseguiram segurar o ataque goiano. "Nós erramos e perdemos porque falhamos nas bolas paradas", resignou-se o lateral-direito Wendel, que também culpou a má sorte no ataque. "Até parece que a bola não quer entrar." Mas houve também quem lembrasse os desfalques de Valdivia, servindo à seleção chilena, e Edmundo, suspenso. "Perdemos um pouco sem eles, o nosso poder de reação ficou prejudicado", analisou o volante Pierre. Pelo menos fica o consolo do retorno de Edmundo no jogo contra o Atlético Paranaense, no próximo domingo, no Palestra Itália. Michael, Dininho e David também voltam ao time. (com Rubens Santos)