Caio Jr. espera ´presente´ de Fábio Luís, interino do Barueri A vitória do Barueri sobre o Bragantino, que ajudaria o Palmeiras na luta pela classificação para as semifinais do Paulistão, seria um ?presente de amigo? para Caio Júnior. O técnico palmeirense é muito próximo e conversou várias vezes por telefone, nos últimos dias, com o ex-zagueiro Fábio Luís, que assume nesta quarta-feira, como interino, o comando técnico do Barueri. Vai ser a primeira experiência de Fábio Luís nessa função. ?Ele tem tudo para dar certo nessa profissão?, afirma Caio Júnior. Os dois foram colegas de time no Paraná, em 97 - Caio como atacante e Fábio como zagueiro. Em 2002, eles se reencontraram no clube paranaense, na primeira experiência de Caio na função de treinador. Caio afirma que, nas primeiras ligações para Fábio Luís, semana passada, não tinha interesse em falar sobre o jogo do Bragantino. Mas após a última rodada, que deixou o Palmeiras dependente do resultado de Bragança Paulista, foi inevitável tocar no assunto. Questionado sobre o teor da conversa, Caio desculpou-se com os jornalistas e disse que se tratava de assunto particular. ?Não posso e não quero me alongar nesta conversa?. Mas deixou claro que conta com a ajuda do amigo. Fábio Luís foi efetivado no lugar do técnico Sérgio Soares, demitido após a derrota por 5 a 0 para o São Paulo, em Sorocaba, no último domingo, mas não deve ficar no cargo: a diretoria do Barueri vai colocá-lo como assistente do técnico a ser contratado para a disputa da Série B. Mala branca? Caio Júnior, que na segunda-feira havia se colocado a favor da ?mala branca? ao Barueri - um incentivo financeiro para que o time batesse o Bragantino -, mudou de postura nesta terça e afirmou que não vai mais comentar o assunto. Explica-se: o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) está investigando as declarações dos palmeirenses a respeito do tema e pode punir os responsáveis. Um inquérito já foi aberto e tanto Caio Júnior como o presidente do Grêmio Barueri, Walter Jorquera Sanches, serão convocados para depor. A diretoria negou veementemente a oferta de qualquer incentivo ao Barueri. Mas conselheiros garantem que isso pode, sim, acontecer, mas "na maior discrição possível?, afirmou um conselheiro próximo ao presidente Affonso Della Monica. A diretoria do Palmeiras tem bom relacionamento com a do Barueri. O time da Grande São Paulo costuma alugar o Palestra Itália para mandar seus jogos de grande porte - como nas finais da Série C do Brasileirão, ano passado, e na estréia do Paulistão deste ano, contra o Santos.