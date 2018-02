Caio Jr. quer permanecer no comando técnico do Palmeiras

O técnico do Palmeiras, Caio Jr., comentou nesta terça-feira, durante fórum internacional de futebol, realizado no Rio, que não pretende sair do clube e, para tanto, espera uma reunião com os dirigentes. "Quero muito continuar no Palmeiras. Sentarei com a diretoria e vou negociar", disse o treinador, reforçando que a tendência é a sua permanência. Caio Jr, no entanto, fez uma ressalva. Ele admitiu que o movimento político no clube poderá fazê-lo mudar de idéia - ano que vem é ano de eleição no Palmeiras. "Se eu perceber que as questões políticas serão mais importantes que o trabalho dentro de campo, aí não sei se continuo, pois estaríamos voltando à estaca zero." O técnico disse que estava ainda sob forte tensão após a derrota da última rodada do Brasileiro (3 a 1 para o Atlético-MG) e que teria falado demais. "Na coletiva depois do jogo, eu estava chateado, desanimado e pedi desculpas para o torcedor pelo fracasso. Agora, já se passaram dois dias e as coisas começam a clarear." Caio chegou ao Palmeiras no início do ano, depois de fazer excelente trabalho com o Paraná Clube no Brasileiro de 2006, levando o time à classificação da Libertadores deste ano. Seu objetivo no Palmeiras era o mesmo, mas a cobrança foi maior. "Disputar dois anos seguidos uma vaga na Libertadores foi uma experiência fantástica, mas realmente são duas situações completamente distintas. Aprendi e amadureci muito este ano", analisou Caio, que repetidas vezes fez ouvir sua vontade de comandar o Palmeiras em mais uma temporada. "Fiquei muito triste com a desclassificação, assim como os torcedores. Mas quero ficar pois tenho certeza que viveremos muitas coisas boas no futuro."