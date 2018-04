Caio Jr quer vitória contra ex-companheiro Renato Gaúcho

Os técnicos Caio Júnior e Renato Gaúcho, que se enfrentam nesta quarta-feira no Palestra Itália, se conheceram ainda adolescentes, no alojamento das equipes de base do Grêmio, na década de 80. "Minha cama ficava ao lado da cama dele", revelou o comandante palmeirense, ao falar sobre o técnico do Fluminense na época em que ainda eram jogadores. Veja também: Palmeiras verá Thiago Neves com a camisa do adversário Dois anos e meio mais novo que Renato Gaúcho, Caio Júnior, hoje com 42 anos, tinha que se cuidar para não cair na "tentação" de acompanhar o colega na época de Grêmio. "Ele sempre foi muito festeiro e fazia sucesso com as meninas. O bom de sair com ele é que sempre sobrava uma pra gente", contou o técnico do Palmeiras. O convívio dos dois foi curto. Renato Gaúcho logo trocou o Grêmio pelo Flamengo, enquanto Caio Júnior foi para Portugal, onde jogou por oito anos. "Pela distância, perdemos um pouco o contato", disse o técnico do Palmeiras. "Ele não é um amigo para quem eu ligo com freqüência, mas é gratificante vê-lo com sucesso como treinador." Antes um atacante irreverente, hoje Renato Gaúcho é um técnico disciplinador e com bom olho para armar a defesa, segundo Caio Júnior. "O Fluminense é uma equipe muito bem montada, uma das melhores do Brasil, e com um sistema defensivo forte", elogiou Palmeiras Diego Cavalieri; Wendel, Gustavo, Dininho e Leandro; Pierre, Makelele, Deyvid Sacconi e Caio; Edmundo e Rodrigão Técnico: Caio Júnior Fluminense Fernando Henrique; Thiago Silva, Luiz Alberto e Roger; Gabriel, Maurício (David), Arouca, Thiago Neves e Júnior César; Soares e Adriano Magrão Técnico: Renato Gaúcho Árbitro: Lourival Dias Lima Filho (BA) Estádio: Palestra Itália Horário: 21h45 Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700 TV: Globo e Band . Para superar essa barreira, Caio Júnior conta com a técnica de Edmundo e Caio. "Eles vão ter liberdade para criar, mas terão também de ajudar na marcação. Não podemos deixar tudo nas costas de Makelele e Pierre", explicou o treinador. Foi por isso que Deyvid Sacconi ganhou a posição de Martinez - o jovem de 20 anos é bem mais veloz que o experiente volante, de 27. Preocupado com o possível abatimento de Martinez com a reserva, Caio Júnior chamou o jogador para uma conversa particular. Explicou que a mudança na equipe é de ordem tática e deixou claro que ainda conta com Martinez nos dois últimos jogos (Inter e Atlético-MG) e em toda a temporada de 2008. "O Martinez respondeu muito bem. Provou mais uma vez que é um homem de caráter, que pensa mais no grupo do que em si próprio", revelou Caio Júnior, espera contar também com o apoio da torcida palmeirense. "Ela tem que ver o exemplo do Flamengo. Quando a torcida joga junto, fica mais fácil."