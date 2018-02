Caio Jr. teme desconhecimento do regulamento do Paulistão O técnico do Palmeiras, Caio Júnior, vai dar uma palestra a seus jogadores sobre o novo regulamento do Campeonato Paulista na noite deste sábado, no hotel onde a equipe está concentrada em Águas de Lindóia (SP). O treinador está preocupado. Muitos jogadores admitem não saber nada sobre o novo Paulistão. ?Sinceramente, não sei muita coisa sobre o novo regulamento?, disse o volante Francis. Caio Júnior considera isso ?normal? e espera tirar todas as dúvidas na palestra. A principal mudança no Paulistão é a forma de disputa: depois de um turno único em que todos os 20 times se enfrentam, os quatro melhores se classificam para a semifinal. Os vencedores fazem a decisão. Além de falar sobre o Paulistão, Caio vai passar informações aos jogadores sobre o Paulista de Jundiaí, adversário do Palmeiras na estréia. O jogo é quinta-feira, no Palestra Itália. ?Eles perderam alguns jogadores, mas a base é a mesma da Série B. É um bom time?, disse Caio Júnior. Informado sobre o regulamento, Francis disse que o Palmeiras pode se favorecer disso. ?Nosso time ainda está em formação, não está pronto como o do São Paulo. Podemos nos entrosar durante a competição e chegar bem às semifinais?. Francis considera que o maior prejudicado deve ser o Santos. ?Todos sabem que os times do Vanderlei Luxemburgo se dão bem nos pontos corridos?. O volante crê que o São Paulo, ?por ter mantido a base?, leva ligeiro favoritismo. Mas não descarta até uma zebra. ?Um time do interior pode muito bem chegar às semifinais e aí, no mata-mata, surpreender?, contou Francis.