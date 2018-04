Caio Júnior acredita na renovação do contrato após o Nacional

Após comandar o treino do Palmeiras no CCT da Barra Funda, o técnico Caio Júnior falou sobre seu futuro no clube. O treinador revelou que já iniciou a conversa para renovar o contrato. O anúncio, no entanto, só deve ser feito após a disputa do Campeonato Brasileiro, em 2 de dezembro. Veja também: Caio Júnior mantém time com Martinez no meio-campo "Está questão de anunciar em dezembro é com base na coerência", conta o treinador. "Houve uma reunião inicial, onde a diretoria mostrou que minha renovação não depende da classificação à Copa Libertadores da América". Caio Júnior chegou ao clube no inicio deste ano, para iniciar uma reformulação. Apesar de não ter conquistado nenhum título, ele agradou à diretoria, principalmente por dar um padrão tático ao time. "A tendência [de ficar] é bem grande", explica o técnico, que renovaria por mais um ano, com reajuste salarial. "Espero que esse anúncio possa ser feito com a conquista da vaga à Libertadores." Sobre o futuro da equipe, Caio Júnior acredita que o Palmeiras brigará por títulos em 2008. "Não vamos fazer investimentos arriscados, pois não existe a necessidade de se fazer grandes contratações. Quero jogadores que complementem esse grupo, que é bom."