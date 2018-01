Caio Júnior agradece, mas rejeita proposta do Vasco O técnico Caio Júnior recebeu, agradeceu e rejeitou nesta sexta-feira uma proposta para assumir o Vasco, que demitiu Renato Gaúcho. A diretoria do Palmeiras tomou conhecimento da oferta e nem precisou cobri-la. ?O Caio tem um compromisso conosco e está empenhado em cumpri-lo até o fim. Estamos muito felizes com o trabalho e a postura dele?, disse o vice-presidente de Futebol, Gilberto Cipullo. De folga em Curitiba, com a família, Caio recebeu uma ligação do presidente do Vasco, Eurico Miranda, no início da tarde. O treinador agradeceu a lembrança, mas alertou Eurico de que tinha contrato com o Palmeiras e que o clube não o liberaria. Eurico insistiu. Caio pediu, então, para ele ligar para o presidente do Palmeiras, Affonso Della Monica. Eurico ligou, mas não o encontrou em sua sala no Palestra Itália. E Della Monica não usa celular. Ao mesmo tempo, Caio ligou para Cipullo. Informou sobre a proposta e disse que não a aceitaria. Cipullo agradeceu e, em frente à reportagem do estadao.com.br, em seu escritório na Zona Sul de São Paulo, tentou entrar em contato com Della Monica. Também não conseguiu, mas demonstrou tranqüilidade. ?O contrato do Caio vai até o final do ano e o trabalho dele é a médio prazo?, disse Cipullo. A contratação de Caio Júnior foi o primeiro passo da nova diretoria de Futebol do Palmeiras, em dezembro. O técnico havia acabado de classificar o Paraná para a Libertadores, vencendo uma batalha contra o próprio Vasco pela última vaga brasileira no torneio sul-americano. O trabalho dele chamou a atenção de Cipullo. ?Tenho certeza que acertamos na aposta de trazê-lo do Paraná. É um treinador muito sério, trabalhador e ambicioso, no bom sentido.? O dirigente ressaltou as qualidades de Caio Júnior, apesar de o time ter sido eliminado prematuramente do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. ?Ele pegou um time desacreditado e conseguiu montar uma base, dando padrão de jogo. A classificação não veio, mas temos certeza que no Campeonato Brasileiro o Palmeiras ficará entre os quatro melhores e disputará o título.? Por meio da assessoria de imprensa do Palmeiras, Caio Júnior emitiu uma nota, agradecendo o convite do clube carioca, mas reafirmando seu desejo em obter sucesso no Palmeiras. ?Fiquei honrado com o convite do Vasco, mas meu trabalho no Palmeiras está apenas começando. Tenho um compromisso com o clube de seguir com todo o planejamento que foi montando desde o início do ano. Temos um projeto a longo prazo e tenho certeza que vamos colher os frutos muito em breve?, informou o treinador. Caio recebe R$ 60 mil no Palmeiras, quatro vezes mais do que ganhava no Paraná. O valor oferecido pelo Vasco é mantido em sigilo pelo treinador.