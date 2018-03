Caio Júnior aproveita dias livres para conhecer jogadores

O técnico Caio Júnior aproveita a longa semana de treinos - antes da partida contra o Grêmio, no domingo, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro - para observar jogadores reservas e adaptar o time à sua visão de jogo. O novo comandante rubro-negro realizou seu primeiro coletivo no Flamengo, nesta quarta-feira, na Gávea, e utilizou apenas os jogadores reservas e titulares que não vinham atuando. Caio começou o treino com Diego; Luizinho, Leonardo, Rodrigo Arroz e Egídio; Cristian, Rômulo, Jônatas e Renato Augusto; Diego Tardelli e Éder. Este marcou dois gols e teve boa sintonia com Tardelli. "Pude conhecer outros jogadores. Aos poucos, vou realizando eventuais mudanças, não adianta chegar e mudar tudo", disse o treinador. Na segunda parte da atividade, o time das últimas partidas voltou a campo, inclusive com o retorno do zagueiro Fábio Luciano, recuperado de lesão na perna direita. A única ausência foi o atacante Souza, com dores no pé. Caio ainda não confirma mudanças entre os 11 mais utilizados por Joel Santana, mas já avalia quais fará de acordo com as virtudes do adversário de domingo. "O Grêmio tem um time forte e perigoso nas bolas paradas", analisou o técnico, que justamente por isso comemorou o retorno do capitão Fábio Luciano. "Ele orienta os companheiros e dá muita segurança na bola aérea. Ficamos mais fortes". Caio, que começou a carreira de jogador nas divisões de base do clube gaúcho, também alerta para homens que considera cruciais no adversário. "Precisaremos ter atenção especial com o Roger, o Perea e o Soares. Espero um Grêmio mais ofensivo do que aquele que venceu o São Paulo na estréia".