Caio Júnior define Palmeiras para duelo contra o Internacional

O técnico Caio Júnior definiu nesta quarta-feira a equipe do Palmeiras para a partida contra o Internacional, no próximo domingo, no Beiro Rio, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é fundamental para as pretensões do clube de se classificar à Copa Libertadores 2008. O Palmeiras terá o zagueiro David como companheiro de Dininho no setor defensivo. Ele substituirá Gustavo, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense e terá de cumprir suspensão automática. Ele só retorna no dia 2 de dezembro, para enfrentar o Atlético Mineiro no Palestra Itália. O meia Deyvid também está confirmado no time, já que o Palmeiras, até o momento, não conseguiu reverter a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao meia chileno Valdívia - ele só poderá retornar ao clube na temporada 2008, pois levou cinco jogos de gancho. Para a partida no Beira Rio, o volante Makelele, também confirmado, pediu atenção ao time. Ele acredita que o Inter entrará forte em campo, mesmo não tendo mais pretensões dentro do Nacional. "Não existe essa história de jogo fácil. Eles virão para vencer, por isso precisamos estar preparados." O Palmeiras joga no Beira Rio com: Diego Cavalieri; Wendel, Dininho, David e Leandro; Pierre, Makelele, Deyvid e Caio; Edmundo e Rodrigão.